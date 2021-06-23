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Украине пока не помогли. Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф

Модрич принес победу команде
Футбол Евро-2020
22 июня 23:53
Украине пока не помогли. Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф
Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Хорватии в третьем матче Евро-2020 одержала свою первую победу на турнире, обыграв Шотландию.

Шотландцы почти весь матч пытались сражаться против более именитого соперника. Даже пропустив от Влашича, Шотландия не сдалась и понеслась вперед. К концу тайма им удалось сравнять счет благодаря голу МакГрегора.

В начале второго тайма Адамс и МакГин не реализовали свои моменты, за что поплатились. Хорватия своего добилась. Вначале Модрич красивым ударом вновь вывел хорватов вперед, а позже Перишич забил головой после подачи с углового.

Хорватия довела матч до победы и вышла из группы со второго места, опустив на третье Чехию. Однако чехи также вышли в плей-офф с третьего места, имея четыре очка.

Евро-2020. Группа D:

Хорватия – Чехия 3:1

Голы: Влашич, 17, Модрич, 62, Перишич, 77 – МакГрегор, 42

Хорватия: Ливакович, Вида, Юранович, Ловрен, Гвардиол (Баришич, 71), Перишич (Ребич, 81), Модрич, Брозович, Влашич (Иванушец, 76), Ковачич, Петкович (Крамарич, 70).

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Хэнли (Маккенна, 33), Тирни, О’Доннелл (Паттерсон, 84), Макгрегор, Мактомини, Армстронг (Фрэйзер, 70), Макгинн, Адамс (Нисбет, 84), Дайкс.

Андрей Усмонов
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Теги

Хорватия - Шотландия сборная Шотландии (футбол) сборная Хорватии (футбол)

Комментарии 1

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23 июня 2021г. 00:13
Вот как надо играть! Как Хорватия! Вырвали победу, давили шотландцев, как могли с первой до последней минуты. И без звёзд. Только футболисты - что (мне просто интересно) с такой командой будет делать Англия с сегодняшней беззубой игрой против только лишь одного Патрика Шика (тоже кстати Бундеслига) Хорватия - Модрич, Крамарич, Перишич, Ребич, Брекало - это всё Бундеслига, оттуда они все выросли и стали футболистами. И это только 5-6 имён, а там и остальные ничуть не хуже. И трошки не по теме: с какого вдруг бодуна на ПЛАТНЫХ КАНАЛАХ Футбол 1HD, Футбол 2HD, Футбол 3HD присутствует вселенское зло, которое надо гнать и бить молотком по голове - РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА И ЕЩЁ РАЗ РЕКЛАМА. Убрать немедленно!!! Я заплатил за просмотр футбола, рекламу убрать. Иначе каналы исдохнут.
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