Украине пока не помогли. Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф

Модрич принес победу команде

Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Хорватии в третьем матче Евро-2020 одержала свою первую победу на турнире, обыграв Шотландию.

Шотландцы почти весь матч пытались сражаться против более именитого соперника. Даже пропустив от Влашича, Шотландия не сдалась и понеслась вперед. К концу тайма им удалось сравнять счет благодаря голу МакГрегора.

В начале второго тайма Адамс и МакГин не реализовали свои моменты, за что поплатились. Хорватия своего добилась. Вначале Модрич красивым ударом вновь вывел хорватов вперед, а позже Перишич забил головой после подачи с углового.

Хорватия довела матч до победы и вышла из группы со второго места, опустив на третье Чехию. Однако чехи также вышли в плей-офф с третьего места, имея четыре очка.

Евро-2020. Группа D:

Хорватия – Чехия 3:1

Голы: Влашич, 17, Модрич, 62, Перишич, 77 – МакГрегор, 42

Хорватия: Ливакович, Вида, Юранович, Ловрен, Гвардиол (Баришич, 71), Перишич (Ребич, 81), Модрич, Брозович, Влашич (Иванушец, 76), Ковачич, Петкович (Крамарич, 70).

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Хэнли (Маккенна, 33), Тирни, О’Доннелл (Паттерсон, 84), Макгрегор, Мактомини, Армстронг (Фрэйзер, 70), Макгинн, Адамс (Нисбет, 84), Дайкс.