«Спартак» проиграл «Легии» в Москве, пропустив на 91-й минуте
Украинец Харатин отреагировал на победу над российским клубом в Лиге Европы
«Легия» добыла минимальную победу над «Спартаком»
16 сентября 16:46
Игорь Харатин / Фото: legia.com
Полузащитник «Легии» Игорь Харатин в своем Instagram поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (1:0) в рамках первого тура Лиги Европы.
Что за игра в Москве! Горд за команду.
Напомним, что в ворота москвичей забил игрок, который вышел на замену вместо Харатина.
Комментарии 0