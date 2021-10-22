Украинские клубы также получат шанс. Суперлигу перезапустят и расширят до 140 клубов

Будет работать система повышения и понижения в классе

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Европейскую Суперлигу вновь попытаются запустить, но в новом формате, сообщает издание The Athletic.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» не отказываются от идеи турнира и продолжают работу над форматом.

По информации источника, проект планируют расширить до 140 команд и создать несколько дивизионов, откуда команды смогут попадать в основную часть турнира и вылетать оттуда.

Ранее главной претензией к турниру было отсутствие спортивного принципа, ведь у 15 команд было бы постоянное членство без риска понижения в классе.

Теперь же оговаривается новый формат: несколько дивизионов по 20 команд: высший уровень, две подгруппы второго уровня, а также третий уровень с четырьмя подгруппами.

Сейчас ведется работа над привлечением медийных команд, которые переросли уровень своего чемпионата, но не в силах бороться за Лигу чемпионов с европейскими грандами. Предполагается, что речь идет о командах их Шотландии, Турции, Португалии, Бельгии, Нидерландов, России и Украины.

Ранее клубы-основатели Суперлиги выиграли суд, который обязал UEFA снять все санкции по отношению к создателям проекта.