Украинские клубы также получат шанс. Суперлигу перезапустят и расширят до 140 клубов
Европейскую Суперлигу вновь попытаются запустить, но в новом формате, сообщает издание The Athletic.
«Реал», «Барселона» и «Ювентус» не отказываются от идеи турнира и продолжают работу над форматом.
По информации источника, проект планируют расширить до 140 команд и создать несколько дивизионов, откуда команды смогут попадать в основную часть турнира и вылетать оттуда.
Ранее главной претензией к турниру было отсутствие спортивного принципа, ведь у 15 команд было бы постоянное членство без риска понижения в классе.
Теперь же оговаривается новый формат: несколько дивизионов по 20 команд: высший уровень, две подгруппы второго уровня, а также третий уровень с четырьмя подгруппами.
Сейчас ведется работа над привлечением медийных команд, которые переросли уровень своего чемпионата, но не в силах бороться за Лигу чемпионов с европейскими грандами. Предполагается, что речь идет о командах их Шотландии, Турции, Португалии, Бельгии, Нидерландов, России и Украины.
Ранее клубы-основатели Суперлиги выиграли суд, который обязал UEFA снять все санкции по отношению к создателям проекта.
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