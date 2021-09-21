Ибрагимович – о Суперлиге: «Никто не спрашивал об этом игроков»
Суд обязал UEFA отменить санкции по отношению к клубам-основателям Суперлиги
Организации дали очень короткий срок на выполнение требования
Фото - UEFA
Испанским судом принято решение, обязующее UEFA в пятидневный срок отменить все санкции по отношению к клубам-учредителям Суперлиги. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, решение принял председатель Экономического суда Мадрида №17 Мануэль Руис де Лара, чьи полномочия истекают в октябре. Европейский союз должен опубликовать на официальном сайте заявление об удовлетворении постановления.
В противном случае президент UEFA Александер Чеферин может быть привлечен к ответственности. Отмечается, что, по мнению суда, действия организации «не соответствуют законам» и «ставят под угрозу принцип свободной конкуренции».
Ранее 9 из 12 основателей Суперлиги вернулись в Ассоциацию европейских клубов.
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