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Суд обязал UEFA отменить санкции по отношению к клубам-основателям Суперлиги

Организации дали очень короткий срок на выполнение требования
Футбол В Европе
09:33
Суд обязал UEFA отменить санкции по отношению к клубам-основателям Суперлиги
Фото - UEFA

Испанским судом принято решение, обязующее UEFA в пятидневный срок отменить все санкции по отношению к клубам-учредителям Суперлиги. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, решение принял председатель Экономического суда Мадрида №17 Мануэль Руис де Лара, чьи полномочия истекают в октябре. Европейский союз должен опубликовать на официальном сайте заявление об удовлетворении постановления.

В противном случае президент UEFA Александер Чеферин может быть привлечен к ответственности. Отмечается, что, по мнению суда, действия организации «не соответствуют законам» и «ставят под угрозу принцип свободной конкуренции».

Ранее 9 из 12 основателей Суперлиги вернулись в Ассоциацию европейских клубов.

Сергей Стаднюк
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Теги

Европейская Суперлига (футбол) UEFA Александер Чеферин

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