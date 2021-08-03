Украинский форвард: «Нельзя исключать, что поездка в Питер подпортила мне карьеру»

Игорь Сикорский / Фото - Горняк-Спорт

Нападающий Игорь Сикорский был отчислен из команды Второй лиги «Перемоги». Футболист прокомментировал сложившуюся ситуацию.

С президентом мы расстались друзьями, я буду поддерживать с ним связь и в дальнейшем, желая клубу только успехов. Если бы с моей стороны были какие-то нарушения спортивного режима, то думаете, что ФК «Перемога» не написал бы об этом?

Буду искать команду. Агента у меня нет. Но на данный момент жду ответа от одного из клубов. Если с ним все получится, то меня еще успеют дозаявить.

Могла ли прошлогодняя «питерская» история подпортить карьеру и повлиять на фарт? Все может быть. Ничего нельзя исключать.