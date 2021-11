Украинский защитник продлил контракт с клубом АПЛ

Фото: BBC

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килмен продлил контракт с клубом.

Он поставил подпись под контрактом до 2026-го года, сообщает сайт команды. В нынешнем сезоне он является ключевым игроком команды.

Congratulations on your new deal, @maxkilman! #Kilman2026



