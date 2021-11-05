Гол Климена принес победу «Вулверхэмптону» над «Эвертоном»
Украинский защитник продлил контракт с клубом АПЛ
Он подписал соглашение на пять лет
15:46
Фото: BBC
Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килмен продлил контракт с клубом.
Он поставил подпись под контрактом до 2026-го года, сообщает сайт команды. В нынешнем сезоне он является ключевым игроком команды.
Congratulations on your new deal, @maxkilman! #Kilman2026— Wolves (@Wolves) November 5, 2021
pic.twitter.com/saSX7zGfok
Килмен отыграл 12 матчей в этом сезоне, забив один мяч. За «волков» он играет с 2018-го года.
Весной защитник получил украинское гражданство, правда за сборную Украины он так и не сыграет из-за правил FIFA.
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