Украинский защитник продлил контракт с клубом АПЛ

Он подписал соглашение на пять лет

Фото: BBC

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килмен продлил контракт с клубом.

Он поставил подпись под контрактом до 2026-го года, сообщает сайт команды. В нынешнем сезоне он является ключевым игроком команды.

Килмен отыграл 12 матчей в этом сезоне, забив один мяч. За «волков» он играет с 2018-го года.

Весной защитник получил украинское гражданство, правда за сборную Украины он так и не сыграет из-за правил FIFA.