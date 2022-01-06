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Украинский защитник забил «Вильярреалу», выбив победителей ЛЕ из Кубка Испании

Команда из Сегунды вырвала победу в самой концовке
Футбол Примерa (Испания)
01:42
Украинский защитник забил «Вильярреалу», выбив победителей ЛЕ из Кубка Испании
Богдан Милованов / фото - Sporting Gijon

В матче 1/16 Кубка Испании «Спортинг Хихон» на своем поле принимал действующих обладателей трофея ЛЕ – «Вильярреал».

Лишь в начале второго тайма защитник Рауль Альбиоль вывел «субмарину» вперед своим голом.

Но на 67-й минуте Джюрджевич сравнял счет во встрече.

А в самой концовке игры, за 2 минуте до конца основного времени украинский защитник «Хихона» Богдан Милованов поразил ворота соперника, отправив команду из Сегунды в следующую стадию турнира.

Кубок Короля, 1/16

«Спортинг Хихон» – «Вильярреал» 2:1

Голы: Джюрджевич, 67, Милованов, 88 – Альбиоль, 48.

«Спортинг Хихон»: Мариньо, Милованов, Бабен (Беррокаль, 46), Борха Лопес, Кравец (Пабло Гарсия, 46), Диас (Вильяльба, 46), Ривера, Начо Мендес, Кампос, Родригес (Айтор Гарсия, 79), Берто Гонсалес (Джурджевич, 62).

«Вильярреал»: Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль (Фойт, 68), Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса (Эступиньян, 89), Капу, Мойсес Гомес, Тригерос (Парехо, 68), Раба (Жерар Морено, 46), Джексон (Иборра, 89).

Павел Харченко
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Вильярреал Спортинг (Хихон)

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