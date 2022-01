Украинский защитник забил «Вильярреалу», выбив победителей ЛЕ из Кубка Испании

Богдан Милованов / фото - Sporting Gijon

В матче 1/16 Кубка Испании «Спортинг Хихон» на своем поле принимал действующих обладателей трофея ЛЕ – «Вильярреал».

Лишь в начале второго тайма защитник Рауль Альбиоль вывел «субмарину» вперед своим голом.

Но на 67-й минуте Джюрджевич сравнял счет во встрече.

А в самой концовке игры, за 2 минуте до конца основного времени украинский защитник «Хихона» Богдан Милованов поразил ворота соперника, отправив команду из Сегунды в следующую стадию турнира.

Кубок Короля, 1/16

«Спортинг Хихон» – «Вильярреал» 2:1

Голы: Джюрджевич, 67, Милованов, 88 – Альбиоль, 48.

«Спортинг Хихон»: Мариньо, Милованов, Бабен (Беррокаль, 46), Борха Лопес, Кравец (Пабло Гарсия, 46), Диас (Вильяльба, 46), Ривера, Начо Мендес, Кампос, Родригес (Айтор Гарсия, 79), Берто Гонсалес (Джурджевич, 62).

«Вильярреал»: Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль (Фойт, 68), Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса (Эступиньян, 89), Капу, Мойсес Гомес, Тригерос (Парехо, 68), Раба (Жерар Морено, 46), Джексон (Иборра, 89).

Missed out on the Milovanov winner v Villarreal tonight?



Look no further than 3:20 on this highlights video



What a finish for a full back pic.twitter.com/TrkUlUJWEP