Украинцы «Шахтера» вскоре покинут страну и проведут ряд товарищеских матчей с топ-клубами Европы

Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал о планах донецкого клуба на ближайшее время.

– Сегодня ситуация такая, что нам дали зеленый свет от UEFA на проведение очень большого количества товарищеских игр в Европе, и на основании этого наши украинские футболисты получили разрешение на отъезд за границу. Они смогут выехать через три дня, и мы сразу, вместе с тренерским штабом и всеми украинскими футболистами, отправимся в Стамбул. К сожалению, не будет многих бразильских игроков – большинство из них отказывается. Прибудут только, может быть, Марлон и Исмаили. В Турции начинаем играть: 13 апреля встречаемся с «Бешикташем», 19-го – с «Фенербахче», потом «Севилья», «Хайдук» (Сплит), ПСЖ, «Лацио».

Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину – для помощи украинцам, детям. Сейчас это главное, чем мы можем помочь. Как сказал президент нашего клуба Ринат Ахметов, «наступит время, когда мы отстроим Украину и будем инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной». Я с этим полностью согласен и тоже уверен, что так будет.