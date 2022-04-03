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Украинцы «Шахтера» вскоре покинут страну и проведут ряд товарищеских матчей с топ-клубами Европы

Срна рассказал о планах донецкой команды
Футбол Украинская Премьер-лига
03 апреля 22:16
Украинцы «Шахтера» вскоре покинут страну и проведут ряд товарищеских матчей с топ-клубами Европы
Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал о планах донецкого клуба на ближайшее время.

– Расскажите о планах «Шахтера» провести серию благотворительных матчей.

– Сегодня ситуация такая, что нам дали зеленый свет от UEFA на проведение очень большого количества товарищеских игр в Европе, и на основании этого наши украинские футболисты получили разрешение на отъезд за границу. Они смогут выехать через три дня, и мы сразу, вместе с тренерским штабом и всеми украинскими футболистами, отправимся в Стамбул. К сожалению, не будет многих бразильских игроков – большинство из них отказывается. Прибудут только, может быть, Марлон и Исмаили. В Турции начинаем играть: 13 апреля встречаемся с «Бешикташем», 19-го – с «Фенербахче», потом «Севилья», «Хайдук» (Сплит), ПСЖ, «Лацио».

Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину – для помощи украинцам, детям. Сейчас это главное, чем мы можем помочь. Как сказал президент нашего клуба Ринат Ахметов, «наступит время, когда мы отстроим Украину и будем инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной». Я с этим полностью согласен и тоже уверен, что так будет.

Напомним, вне Украины тренируется также и «Динамо», планируя провести ряд товарищеских матчей.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Дарио Срна

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