Уругвайский клуб уволил Форлана

Экс-форвард продержался 12 туров

Фото: Marca

Уругвайский «Атенас» уволил главного тренера Диего Форлана.

Клуб не устроили результаты тренера в нынешнем сезоне. Он проработал в команде 12 туров.

«Атенас» идет 5-м в таблице, но Форлан все же покинул команду. Также из команды был уволен весь тренерский штаб, сообщает сайт клуба.

Клуб пожелал удачи Форлану в дальнейшей карьере.

Это второй опыт экс-форварда на посту тренера. Ранее он возглавлял «Пеньяроль».