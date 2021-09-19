Диего Форлан: «Ни один игрок не важнее клуба. Давать футболисту такую власть − ошибка»
Уругвайский клуб уволил Форлана
Экс-форвард продержался 12 туров
Фото: Marca
Уругвайский «Атенас» уволил главного тренера Диего Форлана.
Клуб не устроили результаты тренера в нынешнем сезоне. Он проработал в команде 12 туров.
«Атенас» идет 5-м в таблице, но Форлан все же покинул команду. Также из команды был уволен весь тренерский штаб, сообщает сайт клуба.
Клуб пожелал удачи Форлану в дальнейшей карьере.
Это второй опыт экс-форварда на посту тренера. Ранее он возглавлял «Пеньяроль».
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