В Андорре загорелся стадион, на котором должен пройти матч отбора ЧМ-2022

Сборная Англии / фото - The Telegraph

Завтра, 9 октября, Андорра примет на своем поле Англию в матче отбора ЧМ-2022.

Как сообщает talkSPORT, на стадионе хозяев случился пожар. Вспыхнуло место, на котором должны располагаться камеры телетрансляции.

Пожарные оперативно сработали и смогли потушить огонь до того, как он смог повредить поле.

Fire at Andorra’s national stadium!



The TV gantry at the ground where England play Andorra tomorrow caught fire earlier this afternoon. pic.twitter.com/eWpU9ZzZIN