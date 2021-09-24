В Англии хотят вернуть возможность употребления алкоголя во время матчей. Запрет на это действует уже 36 лет

За дело взялась бывший министр спорта Великобритании

Фото: The Mirror

Бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч сообщила, что в стране намерены вернуть возможность употреблять алкоголь на трибунах во время матчей. Ее слова приводит ВВС.

«Наш взгляд на алкоголь на футболе устарел. Это не помогает, когда вы видите подобное тому, что произошло на «Уэмбли» [во время финала Евро-2020]. Мы заставляем людей быстро выпивать в перерыве матча, и это нездоровая ситуация. Они много выпивают за короткий промежуток времени. Так что я рекомендую разобраться с этим, чтобы не нужно было опрокидывать пинту в перерыве».

Отметим, что запрет на употребления алкоголя непосредственно во время игры действует с 1985-го года. Это было сделано для того, чтобы предотвратить хулиганское поведение. Сейчас в Англии во время матчей можно употреблять алкоголь в специальных зонах, которые находятся в чаше стадионов.

Турнирная таблица АПЛ.