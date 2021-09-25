В битве двух «Боруссий» победителем оказалась команда из Менхенгладбаха

Клуб из Дортиунда больше половины встречи провел в меньшинстве

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В матче шестого тура Бундеслиги состоялось дерби двух «Боруссий» – сошлись одноименные клубы из Дортмунда и Менхенгладбаха.

Единственный гол во встрече забил хавбек хозяев Денис Закария.

Под конец первого тайма «шмели» остались в меньшинстве после того, как Махмуд Дауд получил две желтые карточки.

Главная звезда «Дортмунда» Эрлинг Холанд пропускал этот матч и не смог помочь команде.

«Шмели» с 12 очками идут на четвертом месте в чемпионате, а «Гладбах» с 7 пунктами расположился на 11 строчке.

Бундеслига, 6-й тур.



«Боруссия М» – «Боруссия Д» 1:0

Голы: Закария, 37.

«Боруссия М»: Зоммер, Скалли, Янчке, Гинтер, Эльведи, Нетц (Вольф, 70), Штиндль, Хофманн (Бенеш, 83), Закария, Коне (Крамер, 73), Эмболо.

«Боруссия Д»: Кобель, Менье (Вольф, 82), Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Азар, 46), Геррейру (Шульц, 82), Витцель, Дауд, Беллингем, Мален (Рейньер, 82), Мукоко (Кнауфф, 57).

Предупреждения: Дауд (10), Закария (13), Штиндль (33), Понграчич (34), Нетц (45), Коне (58), Беллингем (85).

Удаление: Дауд (40).