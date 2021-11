В Бразилии во время футбольного матча началась перестрелка полиции и бандитов

31 октября в бразильской Лиге Кариока матч молодежных команд «Серра Макаенсе» и «Карапебус» прервали из-за перестрелки между полицией и местным криминалом, сообщает Globo Esporte.



На 29-й минуте матча рядом со стадионом в Макае началась стрельба, после чего футболисты начали искать укрытие.

Игроки спрятались в раздевалках и покинули арену после приезда военной полиции.

После инцидента стало известно, что местная ОПГ Comunidade Nova Holanda напала на полицейских.

Также известно, что в результате перестрелки никто не пострадал.

Futebol no Rio de Janeiro e assim.... Jogo interrompido entre Serra Macaense e Carapebus no estádio do Macaé devido tiroteio na Comunidade da Nova Holanda em ( Macaé )... pic.twitter.com/wJNFa0Miih