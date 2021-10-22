В «Челси» определились с будущим арендованного у «Атлетико» Сауля

Испанец оказался не готов к английской лиге

Сауль Ньигес / фото - AllGoals

Этим летом испанский полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес на правах аренды перешел в «Челси».

В лондонском клубе уже решили, что делать с хавбеком, сообщает La Razon.

Главный тренер «синих» Томас Тухель не доверяет игроку много времени на поле, так как предпочитает в центре поля других исполнителей.

В клубе считают, что испанец не справляется с уровнем АПЛ, поэтому не планируют выкупать его контракт у «матрасников».

Напомним, ранее Тухель заявил, что Лукаку тренировать легче, чем Мбаппе и Неймара.