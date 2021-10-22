«Мальме» и «Зенит» не сумели отобрать очки у «Челси» и «Ювентуса»
В «Челси» определились с будущим арендованного у «Атлетико» Сауля
Испанец оказался не готов к английской лиге
18:21
Сауль Ньигес / фото - AllGoals
Этим летом испанский полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес на правах аренды перешел в «Челси».
В лондонском клубе уже решили, что делать с хавбеком, сообщает La Razon.
Главный тренер «синих» Томас Тухель не доверяет игроку много времени на поле, так как предпочитает в центре поля других исполнителей.
В клубе считают, что испанец не справляется с уровнем АПЛ, поэтому не планируют выкупать его контракт у «матрасников».
Напомним, ранее Тухель заявил, что Лукаку тренировать легче, чем Мбаппе и Неймара.
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