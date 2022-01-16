Источник: Коноплянка вернется в Днепр спустя 7 лет
В «Днепре-1» прокомментировали слухи о переходе Коноплянки
Вингер близок к уходу из «Шахтера»
Евгений Коноплянка / фото - FootBoom
Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза отреагировал на слухи о трансфере полузащитника «Шахтера» Евгения Коноплянки:
«Мы контактируем со многими футболистами. Коноплянка – легенда днепровского футбола, но пока довольно рано говорить о том, что он может перейти в «Днепр-1».
Вы хотели бы его видеть в команде?
«Возможно, раньше да. Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей, но дверь в СК «Днепр-1» ни для кого не закрыта.
Однако, на сегодняшний день, мы ищем исполнителей, которые могут прийти к нам в статусе свободных агентов и просят адекватную заработную плату».
Коноплянка выступал за клуб-предшественник «Днепра-1» – тот самый «Днепр», который выходил в финал Лиги Европы, в период с 2009-го по 2015-й год.
Ранее украинец не отправился с «Шахтером» на сборы в Турцию.
Напомним, «Днепр-1» усилился воспитанником «Барселоны», игравшим за «Реал».
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