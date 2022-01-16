В «Днепре-1» прокомментировали слухи о переходе Коноплянки

Вингер близок к уходу из «Шахтера»

Евгений Коноплянка / фото - FootBoom

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза отреагировал на слухи о трансфере полузащитника «Шахтера» Евгения Коноплянки:

«Мы контактируем со многими футболистами. Коноплянка – легенда днепровского футбола, но пока довольно рано говорить о том, что он может перейти в «Днепр-1».

Вы хотели бы его видеть в команде?

«Возможно, раньше да. Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей, но дверь в СК «Днепр-1» ни для кого не закрыта. Однако, на сегодняшний день, мы ищем исполнителей, которые могут прийти к нам в статусе свободных агентов и просят адекватную заработную плату».

Коноплянка выступал за клуб-предшественник «Днепра-1» – тот самый «Днепр», который выходил в финал Лиги Европы, в период с 2009-го по 2015-й год.

Ранее украинец не отправился с «Шахтером» на сборы в Турцию.

Напомним, «Днепр-1» усилился воспитанником «Барселоны», игравшим за «Реал».