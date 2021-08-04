В «Фуэнлабраде» не согласны с обвинениями в адрес Зозули

Форварду с трудом удается трудоустроиться в Испании

Роман Зозуля / фото - AIF

Спортивный директор «Фуэнлабрады» Мигель Мельгар прокомментировал для unionrayo.es ситуацию новичка команды Романа Зозули, которого испанские фанаты обвиняют в нацизме:

«Мы находимся в демократической стране, где каждый имеет право выражать свое мнение. Но я бы посоветовал некоторым людям ответственно относиться к тому, что они делают. Я никогда не соглашусь с их политическими заявлениями, и Зозуля тоже. Мы будем игнорировать многократно повторяющуюся ложь, которая кажется правдой».

Ранее радикально настроенные фанаты сорвали переход украинского нападающего в «Райо Вальекано» в 2017-м году, а также трансферы в «Алькояно» и «Эшторил-Прая» этим летом.

Напомним, Зозуля прокомментировал неонацистские связи в прошлом.