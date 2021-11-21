В гонке бомбардиров УПЛ сменился лидер

Довбык сделал дубль в воротах «Александрии» и взобрался на вершину

Фото: пресс-служба Днепра-1

Новым лидером гонки бомбардиров УПЛ стал форвард «Днепра-1» Артем Довбык.

В 15-м туре УПЛ Довбык забил 2 мяча в ворота «Александрии» (3:1), теперь на его счету 10 мячей после 1-го круга УПЛ.

Ближайшим преследователем Довбыка является вингер «Динамо» Виктор Цыганков, который забил 9 мячей в УПЛ в этом сезоне. На 3-м месте в гонке полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, на его счету – 8 голов.

Турнирная таблица УПЛ.