В Катаре разрешили продавать алкоголь в фан-зонах во время ЧМ-2022

Зоны продажи уже тестировали

Фото: FIFA

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказал, что во время чемпионата мира в определенных зонах будет продаваться алкоголь.

«Алкоголь – не часть нашей культуры, но он будет доступен в определенных зонах. Мы уже тестировали их в 2019 году на клубном ЧМ – фанаты активно их посещали. Алкоголь будет доступен в фан-зоне, где можно слушать музыку и наслаждаться матчами. Продавать будут только пиво? Планы в отношении фан-зон пока не финализированы. Но здесь важно понимать, что в целом алкогольные напитки доступны в Катаре – их можно приобрести в барах и ресторанах отелей».

Напомним, в последнем матче в отборе на ЧМ-2022 Украина поделила очки с Францией (1:1).