В матче Первой лиги арбитр из известной судейской семьи поставил пять пенальти
В матче 19-го тура первой лиги между «Альянсом» и «ВПК-Агро» арбитр Сергей Задиран назначил пять пенальти.
Арбитр назначил три 11-метровых в ворота «ВПК-Агро», который реализовал Сергей Загинайлов, и два в ворота «Альянса».
Отметим, что Сергей Задиран является сыном известного в прошлом арбитра Сергея Задирана.
Первая лига. 19-й тур.
«Альянс» – «ВПК-Агро» 3:3
Голы: Загинайлов, 17 (п.), 57 (п.), 69 (п.) – Шевченко, 31, 47, Кулиш, 51 (п.)
Нереализованный пенальти: Кулиш, 72
«Альянс»: Важинский, Пикуль, Зайков (Осадчий, 73), Писный, Герт, Поднебенной, Карноза, Шарай, Рогозинский, Агапов, Загинайлов
«ВПК-Агро»: Махновский, Хубутия, Палюх, Сухарь, Шевченко, Косовский, Жезус, Будняк, Наполов, Лепа (Литвиненко, 74), Кулиш
Предупреждения: Писный, 51, Загинайлов, 94 – Хубутия, 16, Наполов, 56, Жезус, 80, Махновский, 88, Поднебенной, 93, Сухарь, 94
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