«Ньюкасл» готов удовлетворить требования Конте
В «Ньюкасле» намерены пригласить тренера-победителя еврокубка
Помимо испанского специалиста есть еще два кандидата
22:37
Фото - Ньюкасл Юнайтед
Английский «Ньюкасл» рассматривает троих главных кандидатов на должность наставника команды. Об этом сообщает The Times.
Так, на место претендуют нынешние главные тренеры «Рейнджерса» и сборной Бельгии Стивен Джеррард и Роберто Мартинес. Также существует вариант с Унаи Эмери, победившем с «Вильярреалом» в Лиге Европы прошлого сезона.
В скором времени новое руководство «сорок» активно займется вопросом будущего назначения. Действующий коач Стив Брюс продолжит работу до того момента, пока не будет известно имя нового рулевого.
Ранее специалист провел 1000-й матч в тренерской карьере.
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