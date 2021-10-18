В «Ньюкасле» намерены пригласить тренера-победителя еврокубка

Помимо испанского специалиста есть еще два кандидата

Фото - Ньюкасл Юнайтед

Английский «Ньюкасл» рассматривает троих главных кандидатов на должность наставника команды. Об этом сообщает The Times.

Так, на место претендуют нынешние главные тренеры «Рейнджерса» и сборной Бельгии Стивен Джеррард и Роберто Мартинес. Также существует вариант с Унаи Эмери, победившем с «Вильярреалом» в Лиге Европы прошлого сезона.

В скором времени новое руководство «сорок» активно займется вопросом будущего назначения. Действующий коач Стив Брюс продолжит работу до того момента, пока не будет известно имя нового рулевого.

Ранее специалист провел 1000-й матч в тренерской карьере.