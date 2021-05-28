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В Порту подрались болельщики «Манчестер Сити» и «Челси»

Финал состоится 29 мая
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:50
В Порту подрались болельщики «Манчестер Сити» и «Челси»
Фото: The Sun

В Порту подрались болельщики «Манчестер Сити» и «Челси».

Инцидент случился ночью 27 мая. Причины конфликта и количество задержанных не уточняются.

Матч запланирован на 29 мая.

Смотреть онлайн игру «Манчестер Сити» – «Челси» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Манчестер Сити» – «Челси».

Андрей Усмонов
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Теги

Челси Манчестер Сити

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