ЧМ-2021. Казахстан – Канада. Видео трансляция
16:15
В Порту подрались болельщики «Манчестер Сити» и «Челси».
Инцидент случился ночью 27 мая. Причины конфликта и количество задержанных не уточняются.
Desacatos entre adeptos do Manchester City e do Chelsea no Porto. #UCLfinal pic.twitter.com/CErUI7oQ7a— olhaoquete2igo (@olhaoquete2igo) May 27, 2021
Матч запланирован на 29 мая.
Смотреть онлайн игру «Манчестер Сити» – «Челси» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Манчестер Сити» – «Челси».
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