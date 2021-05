Фото: The Sun

В Порту подрались болельщики «Манчестер Сити» и «Челси».

Инцидент случился ночью 27 мая. Причины конфликта и количество задержанных не уточняются.

Desacatos entre adeptos do Manchester City e do Chelsea no Porto. #UCLfinal pic.twitter.com/CErUI7oQ7a