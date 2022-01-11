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В «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс»

Голландцы ищут замену для Онана
Футбол Украинские легионеры
11 января 11:25
В «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс»
Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Нидерландский «Аякс» активно интересуется вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает DefensaCentral.

В Амстердаме считают, что украинец сможет заменить в рамке ворота Андре Онана, который подписал предварительный контракт с «Интером» и покинет Голландию летом.

Но «сливочные» не планируют продавать своего голкипера, так как считают его очень перспективным игроком. А вот вариант с арендой мадридцы готовы рассмотреть.

«Королевский клуб» отдаст вратаря «Аяксу», если они получат от амстердамцев гарантию постоянной игровой практики для футболиста. Ведь до этого две аренды украинца в «Вальядолид» и «Леганес» провалились, так как тренеры клубов не давали молодому игроку шансов занять место в составе команды.

Лунин в этом сезоне успел сыграть свой первый матч в составе «Реала». Испанские СМИ утверждают, что после этой игры голкипер завоевал доверие руководства и тренерского штаба клуба.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Аякс

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