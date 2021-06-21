В сборной Австрии конфликт между игроками и тренером перед игрой с Украиной

Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
19:00
Известный эксперт Евгений Левченко сообщил, что в сборной Австрии есть конфликт внутри команды перед игрой с Украиной на Евро-2020.
«Я общался с австрийскими журналистами. Есть информация, что внутри коллектива в сборной Австрии есть разлад между игроками и тренером, который может сыграть нам на руку. Для Украины это плюс. Алаба в сборной играет не на своей позиции, для Украины это тоже плюс. Пусть и в матче с Украиной играет там же, ведь в «Баварии» он играет на более опасной позиции для обороняющейся команды.
Не считаю Украину явным фаворитом этого матча. Примерно равные команды. Поэтому склонен считать, что игра будет упертая, без большого количества моментов и голов».
Начало матча – в 19:00.
Онлайн трансляция Украина – Австрия.
Комментарии 0