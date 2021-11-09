В топ-10 Серии А. Стала известна точная зарплата Шевченко в «Дженоа»

Украинский специалист взялся за непростой проект

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал главным тренером «Дженоа».

В генуэзском клубе специалист будет получать 2 миллиона евро в год чистыми (2,62 миллиона без учета налогов), сообщает Calcio e finanza.

Большая половина тренеров итальянского чемпионата имеют меньший оклад, чем у украинца. Зарплата выше – лишь у Аллегри («Ювентус»), Моуриньо («Рома»), Сарри («Лацио»), Спалетти («Наполи»), Индзаги («Интер») и Гасперини («Аталанта»). Последний зарабатывает всего лишь на 200 тысяч евро больше.

У Стефано Пиоли («Милан») и Синиши Михайловича («Болонья») – аналогичный оклад.

Коуч подписал с «грифонами» контракт до 2023-го года и столкнется в Генуе с непростыми задачами.

Команда идет на 17-м месте в Серии А, находясь в опасной близости от зоны вылета. Главная цель Шевченко – уберечь «Дженоа» от понижения в классе, а в долгосрочной перспективе – вывести команду в еврокубки.

Наставник уже прибыл в стан клуба. Как прошел первый день Шевченко в расположении «Дженоа».