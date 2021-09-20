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В Украину впервые приедет легионер из Англии

В Первой лиге планируется необычное подписание
Футбол Первая лига
15:19
В Украину впервые приедет легионер из Англии
Кадим Харрис / Фото - Шеффилд Уэнсдей

Харьковский «Металлист» уже 20 сентября может впервые в истории украинского футбола подписать английского легионера. Речь о 28-летнем Кадиме Харрисе.

Игрок переберется в Первую лигу на правах свободного агента. Последним его клубом был «Шеффилд Уэнсдей».

В сезоне-18/19 Харрис выступал в АПЛ. За 13 матчей ему удалось отличиться одним забитым мячом. Ранее также защищал цвета «Уикома», «Кардиффа», «Брентфорда» и «Барнсли».

Напомним, недавно «Металлист» впервые в сезоне Первой лиги потерял очки.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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