В Украину впервые приедет легионер из Англии

В Первой лиге планируется необычное подписание

Кадим Харрис / Фото - Шеффилд Уэнсдей

Харьковский «Металлист» уже 20 сентября может впервые в истории украинского футбола подписать английского легионера. Речь о 28-летнем Кадиме Харрисе.

Игрок переберется в Первую лигу на правах свободного агента. Последним его клубом был «Шеффилд Уэнсдей».

В сезоне-18/19 Харрис выступал в АПЛ. За 13 матчей ему удалось отличиться одним забитым мячом. Ранее также защищал цвета «Уикома», «Кардиффа», «Брентфорда» и «Барнсли».

Напомним, недавно «Металлист» впервые в сезоне Первой лиги потерял очки.