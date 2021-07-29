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В «Ювентусе» – коронавирус. Команда ушла на карантин

Пока выявлен лишь один положительный случай
Футбол Серия А (Италия)
15:52
В «Ювентусе» – коронавирус. Команда ушла на карантин
Хамза Рафья / Фото: Twitter

Полузащитник «Ювентуса» Хамза Рафья сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба «бьянконери».

По информации источника, команда ушла на карантин до оглашения результатов тестов всех игроков. Игроки с отрицательными тестами смогут продолжить тренировки.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен подписать одного из любимых игроков тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Петр Приходько
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