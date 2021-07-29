Мораес вспомнил как играл против Де Дзерби, когда тот был игроком
«Ювентус» хочет подписать одного из любимых игроков Де Дзерби
Контракт футболиста истекает через полгода
09:18
Кайо Жорже / фото - GettyImages
Туринский «Ювентус» работает над подписанием бразильского вундеркинда из «Сантоса» Кайо Жорже, сообщает инсайдер Farbizio Romano.
Контракт бразильца с клубом истекает по окончанию 2021-го года, но итальянцы хотят заполучить игрока еще до старта клубного сезона.
Ранее 19-летним форвардом интересовался «Шахтер», а наставник «горняков» Роберто Де Дзерби очень лестно высказался об игре Жорже.
Напомним, «Ювентус» не будет продлевать контракт с Криштиану Роналду.
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