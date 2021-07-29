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«Ювентус» хочет подписать одного из любимых игроков Де Дзерби

Контракт футболиста истекает через полгода
Футбол Серия А (Италия)
09:18
«Ювентус» хочет подписать одного из любимых игроков Де Дзерби
Кайо Жорже / фото - GettyImages

Туринский «Ювентус» работает над подписанием бразильского вундеркинда из «Сантоса» Кайо Жорже, сообщает инсайдер Farbizio Romano.

Контракт бразильца с клубом истекает по окончанию 2021-го года, но итальянцы хотят заполучить игрока еще до старта клубного сезона.

Ранее 19-летним форвардом интересовался «Шахтер», а наставник «горняков» Роберто Де Дзерби очень лестно высказался об игре Жорже.

Напомним, «Ювентус» не будет продлевать контракт с Криштиану Роналду.

Павел Харченко
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Теги

Роберто Де Дзерби Ювентус Сантос

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