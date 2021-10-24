Вальверде – о «Класико»: «Матч в котором мечтаешь принять участие»

Уругваец уже не раз сталкивался с каталонцами

Федерико Вальверде / фото - beIN SPORTS

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от матча против «Барселоны»:

«Класико» – это тот матч, в котором ты мечтаешь принять участие в составе «Мадрида». Лучшая из возможных вещей – играть за «Реал Мадрид» и принимать участие в подобных противостояниях. За несколько дней до встречи я уже думаю о предстоящей игре и о том, выйду ли я в основе или останусь на скамейке. Так или иначе, я буду поддерживать своих партнеров. Первое что вспоминается при упоминании «Эль Класико» – мой гол и, конечно же, победа в том матче. Всегда приятно забивать мячи, а побеждать в этих встречах – это двойная доза счастья. Голы в таких играх - одна из величайших вещей в футболе. Помню, когда закончилась игра, мне было очень плохо, потому что по ходу матча у меня закружилась голова. Я не трогал телефон после игры, а когда вернулся домой и взял его – там было тысячи сообщений от членов семьи и друзей. Это нечто особенное! Это был по-настоящему особенный день».

Хавбек дебютировал в составе мадридцев три года назад и уже успел принять участие в нескольких «Класико». В двух он даже был признан лучшим игроком встречи.

Свой первый гол в этом противостоянии уругваец забил ровно год назад, 24 октября 2020-го года. тогда «сливочные» победили со счетом 3:1.

Команды вновь сойдутся между собой уже сегодня в 17:15.

Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал».

Самые памятные моменты «Эль Класико» последних лет.