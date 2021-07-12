«Ливерпуль» заинтересован в лидере «Вулверхэмптона»
Ван Дейк вернулся к тренировкам с «Ливерпулем»
Защитник пропустил полгода
20:10
Фото: Liverpool
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк вернулся к тренировкам.
Это подтвердил сайт «красных». Он провел первое занятие после травмы.
Big Virg is #LFCPreSeason pic.twitter.com/NP17QFCfRF— Liverpool FC (@LFC) July 12, 2021
Ван Дейк получил травму колена в октябре из-за чего пропустил большую часть сезона и Евро-2020.
Он провел лишь 8 матчей за команду.
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