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Ван Дейк вернулся к тренировкам с «Ливерпулем»

Защитник пропустил полгода
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:10
Ван Дейк вернулся к тренировкам с «Ливерпулем»
Фото: Liverpool

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк вернулся к тренировкам.

Это подтвердил сайт «красных». Он провел первое занятие после травмы.

Ван Дейк получил травму колена в октябре из-за чего пропустил большую часть сезона и Евро-2020

Он провел лишь 8 матчей за команду.

 

Андрей Усмонов
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Теги

Ливерпуль Вирджил ван Дейк

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