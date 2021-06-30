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Ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов

69-летний тренер недавно объявил о завершении карьеры
Футбол В Европе
17:50
Ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов
Фото: AFP

Сборная Нидерландов хочет пригласить на пост главного тренера Луи ван Гала.

Накануне, из сборной был уволен Франк де Бур, который провалил Евро-2020. Нидерланды вылетели в 1/8 финала.

69-летний Ван Гал недавно объявил о завершении тренерской карьеры, но может рассмотреть назначение в сборную, сообщает Volkskrant. Других кандидатов у федерации нет.

Ван Гал работал с Нидерландами в период с 2000 по 2001-й и с 2012 по 2014-й годы.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Нидерландов (футбол)

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