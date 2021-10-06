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Варан рассказал, что ничья с Украиной стала одной из причин потери уверенности французами
Трехцветные уже несколько раз потеряли очки
09:31
Рафаэль Варан / фото - Goal
Защитник МЮ и сборной Франции Рафаэль Варан поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций против сборной Бельгии:
«Когда случается череда ничьих, теряешь уверенность. Мы хорошо завершили предыдущую сессию матчей сборных и должны по-новому и динамично взяться за дело сейчас, чтобы вновь обрести эту уверенность».
В сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022 «трехцветные» дважды сыграли вничью – со сборными Боснии и Герцеговины и с украинской национальной командой.
Завтра, 7 октрября подопечных Дешама ждет полуфинальный матч Лиги наций против бельгийцев. Онлайн трансляция встречи.
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