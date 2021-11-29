Экс-форвард «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории аргентинского клуба
Вацко: «Бавария» не знала, как выйти из-под давления «Динамо»
Однако, киевская команда проиграла
13:04
Виктор Вацко / Фото: Twitter
Украинский комментатор Виктор Вацко в шоу «Великий футбол» высказался о поражении киевского «Динамо» от «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
«То как прессинговала Бавария, то как они перестраивались – это просто фантастика. Динамо должно было брать очки в матче против Баварии. Нагельсманн начинал в 3 защитника. Затем перестроили игру в 4 защитники. И Динамо стало играть гораздо смелее. Бавария не знала, как выйти из-под давления Динамо. Они показали смелый футбол. Жаль, что моменты не реализовали».
Напомним, «Динамо» и остальные украинские команды потеряли все шансы на еврокубковую весну.