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Вацко – о матче с Нидерландами: «Смотрю на эту игру с большой осторожностью»

Украина столкнется с сильным соперником
Футбол ЕВРО-2020
13:10
Вацко – о матче с Нидерландами: «Смотрю на эту игру с большой осторожностью»
Виктор Вацко / фото - Football24

Украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о своих ожиданиях от матча сборной Украины с Нидерландами, и проанализировал тактические построения команды соперника:

«Я смотрю на эту игру с большой осторожностью. В первую очередь, нужно смотреть на нашу команду. Нидерланды - хорошая футбольная школа.

Я думаю, что Де Лигт не потеря, если Нидерланды будут играть в три центральных защитника. У него хромает тайминг начала атаки. В матче против сборной Грузии здорово сыграл Блинд на позиции левого центрального защитника. Де Врей как центральный центральный защитник – топовый. Тимбер, молодой футболист, который играет правого центрального защитника – тоже классный.

Сборная Голландии начинает игру 5-3-2. Но переход с 5-3-2 на 4-3-3 – это одна замена. Например, играют впереди Вегхорст и Депай. Де Бур снимает Тимбера и выпускает Бергвайна. Тогда получается, что Депай - левый вингер, Вегхорст – центральный нападающий, Бергвайн – правый вингер. Тогда уже нужно реагировать Шевченко и тоже делать замены.

Мы сильнее на вратарской позиции. Сейчас Де Бур делает ставку на Стекеленбурга. Но ему 38 лет, и он играет в Аяксе из-за дисквалификации Онана. Также Малиновский сильнее Де Рона. Миколенко интересное сравнение с Вейндалдумом».

Свой первый матч на чемпионате Европы 2020 сборная Украина проведет этим вечером в Амстердаме против сборной Нидерландов.

Видеотрансляция матча Нидерланды – Украина. Начало – в 22:00.

Онлайн-трансляция встречи Нидерланды – Украина.

Напомним, ранее Вацко также высказался по поводу кошмарной ситуации с Кристианом Эриксеном.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Нидерланды - Украина сборная Украины (футбол) Виктор Вацко

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