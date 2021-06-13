Вацко – о матче с Нидерландами: «Смотрю на эту игру с большой осторожностью»

Виктор Вацко / фото - Football24

Украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о своих ожиданиях от матча сборной Украины с Нидерландами, и проанализировал тактические построения команды соперника:

Я думаю, что Де Лигт не потеря, если Нидерланды будут играть в три центральных защитника. У него хромает тайминг начала атаки. В матче против сборной Грузии здорово сыграл Блинд на позиции левого центрального защитника. Де Врей как центральный центральный защитник – топовый. Тимбер, молодой футболист, который играет правого центрального защитника – тоже классный.

Сборная Голландии начинает игру 5-3-2. Но переход с 5-3-2 на 4-3-3 – это одна замена. Например, играют впереди Вегхорст и Депай. Де Бур снимает Тимбера и выпускает Бергвайна. Тогда получается, что Депай - левый вингер, Вегхорст – центральный нападающий, Бергвайн – правый вингер. Тогда уже нужно реагировать Шевченко и тоже делать замены.

Мы сильнее на вратарской позиции. Сейчас Де Бур делает ставку на Стекеленбурга. Но ему 38 лет, и он играет в Аяксе из-за дисквалификации Онана. Также Малиновский сильнее Де Рона. Миколенко интересное сравнение с Вейндалдумом».