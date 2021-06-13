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Вацко – об Эриксене: «После этих кадров я не смотрел продолжение матча»

Ситуация с датчанином шокировала весь мир
Футбол ЕВРО-2020
10:10
Вацко – об Эриксене: «После этих кадров я не смотрел продолжение матча»
фото - RTHK

В концовке первого тайма матча Дания – Финляндия на газон без сознания упал полузащитник датчан Кристиан Эриксен. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

Комментатор Виктор Вацко рассказал о своей реакции на кошмарную ситуацию с футболистом сборной Дании:

«На самом деле, это было очень страшно. Никто не понимал, что случилось. Не было никакого игрового эпизода, никакой борьбы. Сначала этот момент прошел мимо. Никто на него не обратил внимания.

Эти кадры сейчас самое страшное. Футболисты сборной Дании, здоровые мужики, которые вышли на поле в зарубу викингов. Они стоят и не могут сдержать слез. Брейтвейт молится, на стадионе люди тоже читают молитвы. И пацаны, со слезами на глазах, закрывают Эриксона от камер, чтобы никто не увидел ничего лишнего.

Это действительно страшно. Просто невероятно. Я читал, что Симон Кьяер оказал очень серьезную первую помощь. После этих кадров я не смотрел продолжение матча. Если бы огласили, что сыграют завтра, никто бы ночью не спал».

Сердечный приступ Эриксена заставил весь футбольный мир объединиться. Игроки сборной Дании с трудом доиграли матч, уступив финнам.

Капитан датчан Симон Кьер, после того как сделал Кристиану непрямой массаж сердца не смог завершить поединок, будучи в состоянии глубоко шока.

Сейчас Эриксен находится в больнице. Его состояние стабилизировалось, он пришел в чувство и даже успел связаться с командой по FaceTime. Именно он попросил своих партнеров продолжить поединок. Теперь игрока ждет медицинское обследование.

Напомним, тренер сборной Дании рассказал, почему команда решила доиграть матч.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Кристиан Эриксен Нидерланды - Украина Виктор Вацко

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