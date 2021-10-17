Вацко: «Петраков говорит, что является адептом прагматичного футбола»

Александр Петраков / фото - Eurosport

Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко рассказал о видении футбола тренера сборной Украины Александра Петракова:

Но с другой стороны не нужно ли говорить о том, что такой стиль футбола энергозатраный? Контрпрессинг – крутой вид футбола, потому что ты быстро вступаешь в отбор при потере мяча на чужой половине поля и не должен потом бежать 70 метров. Это теория. Во втором тайме мы вообще ничего не создали. Тренер боснийцев выпустил двух свежих футболистов в центр поля, которые прибавили в интенсивности. Также изменил функции правого защитника. Это сработало. А мы не перестроились. На поле никто не среагировал».