Сотрудник «Кайрата» рассказал об интересе к Реброву
Павелко ушел от ответа на вопрос о приглашении Реброва в сборную Украины
Президент УАФ считает, что эту информацию комментировать некорректно
13 октября 22:03
Павелко и Петраков / Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко не стал отвечать на вопрос о возможном приходе Сергея Реброва на тренерский мостик сборной Украины.
– Информация, которая есть в прессе, что приставка «и.о.» у Александра Петракова до тех пор, пока не появится возможность тренировать сборную у Сергея Реброва...
– Я считаю, что это некорректно комментировать, потому что у нас сейчас есть тренер. Еще раз подтверждаю, что у него очень амбициозные планы, и он видит у нашей сборной очень яркую перспективу.
Он верит в наших игроков и видит в них ощущение, что они способны доказать всем, что рано их обнулили.
Ранее Павелко высказался о приставке «и.о» у Александра Петракова.
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