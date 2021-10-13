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Павелко ушел от ответа на вопрос о приглашении Реброва в сборную Украины

Президент УАФ считает, что эту информацию комментировать некорректно
Футбол Сборная Украины
13 октября 22:03
Павелко ушел от ответа на вопрос о приглашении Реброва в сборную Украины
Павелко и Петраков / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко не стал отвечать на вопрос о возможном приходе Сергея Реброва на тренерский мостик сборной Украины.

– Информация, которая есть в прессе, что приставка «и.о.» у Александра Петракова до тех пор, пока не появится возможность тренировать сборную у Сергея Реброва...

– Я считаю, что это некорректно комментировать, потому что у нас сейчас есть тренер. Еще раз подтверждаю, что у него очень амбициозные планы, и он видит у нашей сборной очень яркую перспективу.

Он верит в наших игроков и видит в них ощущение, что они способны доказать всем, что рано их обнулили.


Ранее Павелко высказался о приставке «и.о» у Александра Петракова.

Источник: ПроФутбол Петр Приходько
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Теги

Андрей Павелко Александр Петраков Сергей Ребров

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