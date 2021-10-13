Павелко ушел от ответа на вопрос о приглашении Реброва в сборную Украины

Павелко и Петраков / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко не стал отвечать на вопрос о возможном приходе Сергея Реброва на тренерский мостик сборной Украины.

– Я считаю, что это некорректно комментировать, потому что у нас сейчас есть тренер. Еще раз подтверждаю, что у него очень амбициозные планы, и он видит у нашей сборной очень яркую перспективу.

Он верит в наших игроков и видит в них ощущение, что они способны доказать всем, что рано их обнулили.