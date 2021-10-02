«Венеция» в компенсированное время свела вничью матч с «Кальяри»
«Кальяри» в стартовой игре 7-го тура Серии А дома упустил победу над «Венецией».
Кейта открыл счет на 19-й минуте и, казалось, хозяевам удастся удержать первую победу в сезоне и набрать три очка. Впрочем, на второй компенсированной минуте гости отыгрались и свели матч вничью.
Серия А. 7-й тур:
«Кальяри» — «Венеция» 1:1
Голы: Кейта, 19 — Бузио, 90+2
«Кальяри»: Краньо, Касерес, Годин, Карбони, Ликояннис, Нандес, Стротман, Дейола (Дзаппа, 72), Марин, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 66).
«Венеция»: Мяенпяа, Эбуэхи, Чеккарони, Свобода, Маццокки, Кийин (Чрнигой, 46), Ампаду (Вакка, 55), Бузио, Форте, Юнсен, Араму (Хейманс, 77), Окереке (Анри, 46).
Предупреждения: Нандес, Чеккарони, Кийин, Стротман, Ампаду, Юнсен, Араму.
Комментарии 0