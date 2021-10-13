Венгер объяснил, для чего проводить ЧМ каждые 2 года

У проекта есть много противников

Арсен Венгер / Фото: Twitter

Глава отдела FIFA по глобальному развитию футбола Арсен Венгер объяснил, для чего нужно проводить чемпионат мира каждые два года. Его слова приводит Get French Football News.

«ЧМ каждые два года – часть предлагаемой мною реформы международного календаря. Я предлагаю сократить число отборочных матчей, переформировать расписание и таким образом создать окно для международного турнира по завершении сезона. Это позволит разделить турниры клубов и сборных. Сейчас, например, пауза на матчи сборных, и часть южноамериканских футболистов не смогут сыграть за ПСЖ на выходных. Это, на мой взгляд, нелогично.

Я со всеми проконсультировался и всем задал два вопроса. Первое – вы хотите, чтобы все осталось как есть? 100 процентов человек ответили, что нет. Второе – у вас есть идеи, как реорганизовать международный календарь? Я открыт для любых идей. 80-90% людей понравилась идея реорганизации отборочных циклов, их сокращение, что позволит провести международный турнир.

В отношении проведения ЧМ каждые два года реакция была более сдержанная, потому что здесь свою роль играют эмоции. Мы привыкли к 4-летнему циклу ЧМ, он кажется естественным. Но если обратиться к истории, то не совсем он и естественный. Я открыт для предложений и критики. Это не моя личная борьба. Я лишь прошу тех, кто критикует, предложить что-то лучше. Однако не пытайтесь принизить мою компетентность. Я хочу, чтобы люди критиковали мой проект и объясняли, почему они это делают»



Напомним, бывший президент FIFA Зепп Блаттер раскритиковал идею проведения ЧМ каждые 2 года.