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Вербич: «Это был самый тяжелый период в моей карьере. Сейчас я его пережил»

Полузащитник вернулся к игре после травмы
Футбол Украинская Премьер-лига
11:47
Вербич: «Это был самый тяжелый период в моей карьере. Сейчас я его пережил»
Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич рассказал пресс-службе клуба о своей форме после травмы.

«Это был самый тяжелый период в моей карьере. Но сейчас я его уже пережил и вернулся в команду. Тренировался уже довольно долго, но тренер ждал, чтобы не рисковать. Сегодня я смог сыграть 45 минут. Очень рад, что вернулся на поле. Конечно, это еще не я, пока не набрал хорошую форму. Но надеюсь, что скоро достигну оптимальных кондиций».

Когда мы сможем увидеть Беньямина Вербича, который был ведущим игроком команды?

«Я стараюсь отдавать свой максимум на каждой тренировке. Поначалу на сборах было тяжело, ведь я переживал из-за своей травмы. Но сейчас могу сказать, что все хорошо, не чувствую никакого дискомфорта. Так что буду работать дальше. Впереди еще пара товарищеских игр, и потом начинается чемпионат. Надеюсь, что уже скоро обрету свою форму».

Готов конкурировать на позиции форварда, если это понадобится команде?

«Да, если команда будет в этом нуждаться, то буду играть на позиции форварда. Это не моя родная позиция, но я отыграл уже несколько матчей на ней. Поэтому если будет нужно – я готов».

Чего ожидаешь от последующих матчей с серьезными соперниками – «Атлетиком», «Вильярреалом»?

«Всегда хорошо играть с такими командами. Как вы видели, отличная игра была с «Ниццей». Благодаря таким матчам мы растем, они дают нам больше, чем, например, встреча с «Этуалем». Но при этом нам нужно с чего-то начать, ведь сборники вернулись в команду после перерыва. Когда играешь с большими командами, нужно подготовиться и психологически, и физически».

Вербич отыграл один тайм в последней игре за киевлян.

Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Беньямин Вербич

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