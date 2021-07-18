«Динамо» со «сборниками» в составе одержало победу в контрольном матче

Команда уверенно расправилась с соперником

фото - ФК Динамо

В воскресенье, 18 июля, «Динамо» провело пятый контрольный матч в рамках второго швейцарского сбора.

Киевляне одержали уверенную победу над малоизвестным местным «Этуалем».

Несмотря на то, что команда соперника играла достаточно жестко и часто откровенно рубила игроков «киевлян», это не помешало Богдану Ледневу открыть счет уже на 33-й минуте встречи.

Уже под занавес встречи Денис Гармаш, заменивший на поле Николая Шапаренко, точным ударом со штрафного удвоил преимущество, послав мяч в дальний угол с 25-ти метров.

«Динамо» – «Этуаль» 2:0

Голы: Леднев, 33, Гармаш, 83

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Сидклей, 61), Попов (Шабанов, 61), Забарный, Караваев (Вивчаренко, 72), Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63), Леднев, Цыганков (Бенито, 63), Антюх (Кулач, 63), Вербич (Ванат, 46).

В рамках второго сбора «Динамо» уже провело спарринг с «Серветтом» (1:1) и «Сьоном» (2:0), «Эвианом» (3:0) и «Ниццей» (1:2). Также впереди команду ждут матчи с «Атлетиком», «Вильярреалом».

Ранее сообщалось, что «Динамо» может сыграть контрольный матчи с турецким «Бешикташем» и действующими чемпионами Италии.