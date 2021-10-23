Игрок «Вереса»: «Если бы не красная карточка – игра с «Черноморцем» сложилась бы по-другому»
«Верес» нанес «Мариуполю» десятое поражение в сезоне
Шестаков оформил дубль
Фото: УПЛ
«Верес» в матче 12 тура чемпионата Украины дома обыграл «Мариуполь».
Несмотря на равную игру, во втором тайме удача была на стороне хозяев. Победу в матче им принес Шестаков. Форвард вышел на замену и оформил дубль.
«Верес» выиграл второй матч подряд, одновременно нанеся десятое поражение «Мариуполю».
УПЛ. 12-й тур:
«Верес» – «Мариуполь» 2:0
Голы: Шестаков, 64, 81
«Верес»: Когут, Гончаренко, Немчанинов, Мирошник, Петько, Пасич (Гечев, 89), Полюлях (Махнев, 89), Панасенко (Гегедош, 76), Пасич (Дахновский, 43), Солдат, Сергийчук (Шестаков, 46).
«Мариуполь»: Кудрик, Мампасси, Драмбаев, Стасюк, Меличенко, Мишнев (Шостак, 86), Чех, Кащук (Свитюха, 86), Очеретько, Топалов, Кулаков (Вьюнник, 67).
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