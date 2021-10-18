«Верес», несмотря на удаление и пенальти в свои ворота, отстоял победу над «Черноморцем»

Героем матча стал голкипер ровенцев

Фото - УПЛ

В 11-м туре украинской Премьер-лиги «Черноморец» в родных стенах уступил «Вересу».

В начале матча счет удалось открыть Пасичу. Однако уже спустя несколько минут Кучеров подвел команду, заработав удаление.

Далее ровенцы стали ориентироваться на контратаки, а позже отошли в глухую оборону. «Моряки» весь второй тайм провели в атаках, но никак не удавалось пробить редуты соперника.

Феерил на ленточке Когут. Голкипер совершил целый ряд сейвов. Один из них – отраженный удар Путри с точки.

«Верес» набрал 15 очков в турнирной таблице и на безопасное расстояние оторвался от «Руха» и «Колоса». «Черноморец» остался в зоне вылета.

УПЛ, 11 тур

«Черноморец» – «Верес» 0:1

Гол: Е. Пасич, 18

«Черноморец»: Кучерук, Путря, Вантух, Биловар, Смирный, Кадири (Дубко, 46), Авагимян (Кузик, 74), Михайленко, Цитаишвили, Исаенко (Вачиберадзе, 82), Ванат (Бугай, 74).

«Верес»: Когут, Мирошник, Немчанинов, Солдат, Гончаренко, Кучеров, Полюлях (Махнев, 88), Г. Пасич, Е. Пасич (Тимофеенко, 82), Панасенко (Петько, 71), Шестаков (Сергийчук, 72; Дахновский, 87).

Предупреждения: Смирный, Путря, Вачиберадзе – Панасенко, Когут

Кучеров