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«Верес» подтвердил, что планирует пригласить Шевчука в клуб

На должность спортивного директора
Футбол Украинская Премьер-лига
14:33
«Верес» подтвердил, что планирует пригласить Шевчука в клуб
Вячеслав Шевчук / Фото: Обозреватель

Генеральный директор «Вереса» Антон Назарук подтвердил, что ровенский клуб ведет переговоры с Вячеславом Шевчуком касательно того, чтобы предложить ему должность спортивного директора.

«У нас был разговор с Вячеславом, но пока никакой конкретики нет.

Но я не отрицаю, что у нас, возможно, будут кадровые изменения в этом направлении».


В турнирной таблице УПЛ «Верес» с 19-ю очками идет на 8-м месте.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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