«Верес» может назначить Шевчука на должность спортивного директора
«Верес» подтвердил, что планирует пригласить Шевчука в клуб
На должность спортивного директора
Вячеслав Шевчук / Фото: Обозреватель
Генеральный директор «Вереса» Антон Назарук подтвердил, что ровенский клуб ведет переговоры с Вячеславом Шевчуком касательно того, чтобы предложить ему должность спортивного директора.
«У нас был разговор с Вячеславом, но пока никакой конкретики нет.
Но я не отрицаю, что у нас, возможно, будут кадровые изменения в этом направлении».
В турнирной таблице УПЛ «Верес» с 19-ю очками идет на 8-м месте.