«Верес» продлил контракт с еще одним хавбеком

Также к ровенцам присоединится экс-игрок «Карпат»

Виталий Дахновский / Фото - ПФЛ

Чемпион Первой лиги «Верес» продолжает формирование состава для выступлений в УПЛ. Так, контракты с ведущими игроками, которые завершались 30 июня, были продлены.

Последним из данной группы футболистов переподписал соглашение полузащитник Виталий Дахновский. 22-летний хавбек в прошедшем сезоне провел 26 матчей. В них он отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

На этой неделе «Верес» усилится вторым новичком в текущее межсезонье. Им станет экс-игрок «Карпат» Дмитрий Клец. Последним его клубом был азербайджанский «Сабах».

Напомним, ранее «Верес» подписал Евгения Пасича, ранее выступавшего за «Олимпик».