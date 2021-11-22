«Верес» разобрался с «Металлистом 1925» в родных стенах
В заключительном матче 15-го тура УПЛ ровенский «Верес» переиграл «Металлист 1925».
«Верес» забил по 1-му мячу в каждом из таймов, харьковчане ответить команде Вирта не сумели.
В турнирной таблице УПЛ «Верес» поднялся на 7-е место, набрав 22 очка. У «Металлиста 1925» осталось 19 баллов.
УПЛ, 15-й тур
«Верес» – «Металлист 1925» 2:0
Голы: Пасич, 40, Солдат, 61
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Петько, Панасенко (Гегедош, 80), Пасич (Гечев, 90), Кучеров (Полюлях, 90), Дахновский (Тимофеенко, 81), Шестаков (Сергийчук, 73).
«Металлист 1925»: Сидоренко, Кверквелия, Ченбай, Протасов (Савин, 81), Западня (Потимков, 82), Крыськив, Голодюк (Фабиньо, 66), Кравченко, Габелок (Задерака, 67), Шершень, Марлисон.
Предупреждения: Кучеров (10), Западня (45).