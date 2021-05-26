Праздник переносится. «Верес» на 94-й минуте упустил ничью в матче с «Волынью»
«Верес» стал первым клубом, который вышел в УПЛ
Все благодаря поражению «Агробизнеса» от «ВПК-Агро»
20:06
Фото: UA-Football
В 28-м туре Первой лиги «Агробизнес» уступил «ВПК-Агро» в родных стенах (1:2).
Таким образом, ровенский «Верес» стал первым клубом Первой лиги, который поднялся в УПЛ. Ровенская команда точно не займет место ниже 3-го до конца чемпионата.
Сейчас «Верес» лидирует в Первой лиге, имея в активе 59 очков после 27-ми матчей.