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«Верес» стал первым клубом, который вышел в УПЛ

Все благодаря поражению «Агробизнеса» от «ВПК-Агро»
Футбол Первая лига
20:06
«Верес» стал первым клубом, который вышел в УПЛ
Фото: UA-Football

В 28-м туре Первой лиги «Агробизнес» уступил «ВПК-Агро» в родных стенах (1:2).

Таким образом, ровенский «Верес» стал первым клубом Первой лиги, который поднялся в УПЛ. Ровенская команда точно не займет место ниже 3-го до конца чемпионата.

Сейчас «Верес» лидирует в Первой лиге, имея в активе 59 очков после 27-ми матчей.

Турнирная таблица Первой лиги Украины по футболу.

Петр Приходько
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