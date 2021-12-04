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«Верес» ведет переговоры с игроком своей национальной сборной
Кроме него клуб рассматривает двоих потенциальных новичков
Фото - НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о потенциальных зимних трансферах клуба.
Сейчас ведем переговоры с тремя потенциальными новичками. Один даже выступает за сборную своей страны.
Не вижу смысла называть фамилию, ведь переговоры еще продолжаются. Пока что меня больше всего устраивает то, что все они подходят под наш стиль. Хотя очень хочется, чтобы в этом вопросе побыстрее появилась конкретика.
Вирт таже сообщил, когда команда может вернуться на родной стадион.
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