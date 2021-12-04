«Верес» ведет переговоры с игроком своей национальной сборной

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Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о потенциальных зимних трансферах клуба.

Не вижу смысла называть фамилию, ведь переговоры еще продолжаются. Пока что меня больше всего устраивает то, что все они подходят под наш стиль. Хотя очень хочется, чтобы в этом вопросе побыстрее появилась конкретика.