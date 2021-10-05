Полузащитник «Вереса» получил травму колена и перенесет операцию
«Верес» запланировал два спарринга во время перерыва на матчи сборных
Команда назвала соперников
Фото: НК Верес
«Верес» запланировал два спарринга во время перерыва на матчи сборных.
10 октября команда запланировала игру против «Львова». А уже 11 октября «Верес» проведет спарринг с командой U-19, сообщает сайт клуба.
Накануне, «Верес» из-за травмы потерял полузащитника, который, вероятно, в этом сезоне больше не сыграет.
На данный момент подопечные Юрия Вирта идут 9-ми в таблице УПЛ.
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