Вернидуб: «Выиграем ли мы у «Реала»? Давайте немного спустимся на землю»
Вернидуб: «Мечта любого тренера – сыграть на «Бернабеу» и «Сан-Сиро»
«Шериф» сразится с «Реалом» и «Интером» на групповом этапе Лиги чемпионов
27 сентября 17:27
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о воплощении мечты на групповом этапе Лиги чемпионов.
Для любого тренера сыграть на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде – мечта. И я в этом плане не исключение.
То же самое могу сказать и о другом легендарном стадионе – миланском «Сан-Сиро». Противостоять на легендарных аренах таким клубам, как «Реал» и «Интер», да еще и на стадии группового этапа Лиги чемпионов – это дорогого стоит.
Ранее Вернидуб признался, что зарабатывал в «Заре» больше, чем в «Шерифе».
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