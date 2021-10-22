Вернидуб: «Одного взгляда или слова отца хватало, чтобы были порядок и дисциплина»
Защитник «Зари» Виталий Вернидуб рассказал о методах воспитания отца Юрия Вернидуба в бытность футболистом.
Конечно, в период его игровой карьеры мне хотелось, чтобы отец больше времени проводил с семьей. Но сейчас проецируешь эту ситуацию уже на свою жизнь и понимаешь, что от этого никуда не деться. Во время футбольной карьеры постоянно приходится чем-то жертвовать – временем и своей семьей.
Несмотря на это, отец всегда выступал для меня и моего брата авторитетом. Хватало одного его взгляда или одного слова, чтобы все было, как надо. Чтобы порядок и дисциплина. Отец был достаточно строгим.
Ремень? За всю жизнь, если не ошибаюсь, такое случилось только однажды. Когда мне было 6 – 7 лет. Причем, я этого случая практически не помню – мама мне рассказывала. Говорит: «Отец поднял руку, дал по заднице, а потом сам сидел в углу и плакал – ему было стыдно за то, что совершил». В дальнейшем уже никогда меня не бил. Я же говорю: мне хватало одного его взгляда.
Вернидуб также вспомнил, как семья наставника «Шерифа» отреагировала на сенсационную победу над «Реалом».
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